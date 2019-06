Retiren una embarcació enfosada en una praderia de posidònia a Roses

La restauració de les praderies de posidònia a l'Alt Empordà suposarà una neteja de l'hàbitat d'aquesta espècie d'on s'han retirat deixalles diverses, entre elles una embarcació, blocs de formigó i rampoines diverses.

Un equip de bussejadors ha començat aquesta setmana els treballs que tenen un termini d'execució de vuit mesos en el conjunt de poblacions on s'actuarà.

Es tracta de praderies de posidònia al Port de la Selva, Llançà, Colera, Portbou i Roses on hi ha morts de fondeig.

Els treballs han permès retirar de cala de Canyelles Petites, a Roses, d'una embarcació que s'ha remolcat al port i ara es retiraran blocs de formigó i altres deixalles per completar la restauració en aquest punt en tres mesos.

L'actuació forma part del Programa d'infraestructura verda de Cataluny que desenvolupa el departament de Territori i Sostenibilitat per evitar la degradació d'aquests ecosistemes.

En una primera fase s'havien revisat 27 hectàrees de camps de fondeigs de les localitats on s'actuarà per tal de posteriorment anar retirant els morts de formigó.



A Canyelles Grosses i Petites

Aquesta setmana els equips de bussejadors han començat a Roses. S'han retirat, segos han informat, uns cinc metres de longitud de canonades metàl·liques a les cales de Canyelles Grosses i Canyelles Petites.

Aquí ha estat on s'ha trobat una embarcació enfonsada sobre la praderia de posidònia. S'ha hagut de treballar durant tot el cap de setmana per reflotar-la amb el suport d'un globus fins a la superfície per ser remolcada després fins al port de Roses.

S'ha retirat i s'ha traslladat a un abocador tal com marca la normativa de residus.

Ara, en els propers tres mesos, s'espera retirar els blocs de formigó, cadenes i objectes diversos. Tots aquests materials malmeten la posidònia.

L'actuació, que ja s'ha repetit en quatre ocasions anteriors, pretén protegir aquest ecosistema singular que té un paper clau dins l'ecosistema marí amb unes funcions ecològiques fonamentals.

Entre altres funcions, destaca la producció d'oxigen i la fixació de carboni. A més, són un refugi per a moltes espècies.

La Generalitat va començar les actuacions als llocs més conflictius. Primer s'ha actuat al Baix Empordà i en aquest moment a l'Alt Empordà.