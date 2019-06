250 escolars de Figueres es mobilitzen per «salvar el planeta»

Nens i nenes de l'escola Carme Guasch, Anicet de Pagès i l'Amistat s'han manifestat aquest matí a Figueres, pels carrers i fins a la plaça de l'ajuntament en contra del canvi climàtic.

Uns 250 alumnes d'entre tercer i cinquè de primària han cridat consignes a favor de polítiques sostenibles. Amb crits, pancartes i cartells d'"Injustícia, manifestació, no volem contaminació", "save the Earth" i "tu decideixes" han reclamat un major compromís de les administracions per "salvar el planeta".

L'acte s'emmarca en un projecte educatiu del Carme Guasch, que ha culminat amb aquesta manifestació, i en el moviment "Fridays for Future" .

Els nens i nenes del Guasch i d'altres centres han recorregut la ciutat fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament, on els esperaven dues escoles més convidades, l'Amistat i l'Anicet de Pages, juntament amb l'alcalde en funcions Jordi Masquef, i els regidors de Medi Ambient i Educacio, Francesc Cruanyes i Núria Galimany.