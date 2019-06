Un jutjat de Figueres obre una investigació per les obres d'urbanització a Sa Guarda de Cadaqués

El jutjat d'instrucció 3 de Figueres ha obert diligències prèvies per investigar si s'han comès delictes en l'inici de les obres a la urbanització Sa Guarda de Cadaqués (Alt Empordà). Segons fonts judicials, l'origen d'aquesta investigació és una denúncia interposada per un particular contra l'ajuntament i la promotora per delictes d'ordenació del territori i prevaricació urbanística. En paral·lel, Amics de la Natura de Cadaqués sota el paraigua de la plataforma SOS Costa Brava van portar el cas a la fiscalia especialitzada en medi ambient de Girona, que hi va veure indicis de delicte i també demana al jutjat que investigui. Precisament aquest dijous l'Ajuntament de Cadaqués ha aturat les obres, una decisió que els ecologistes celebren però subratllen que arriba "tard" i després de mesos d'inacció.