L'Ajuntament de Cadaqués ordena aturar les obres d'urbanització de sa Guarda

L'Ajuntament de Cadaqués ha ordenat aturar les obres del polèmic projecte d'urbanització de sa Guarda. L'alcalde en funcions, Josep Lloret, diu que abans d'eleccions van aprovar revisar d'ofici l'actuació arran de la petició d'Urbanisme i dels informes dels tècnics municipals que així ho recomanaven. Els promotors van rebre ahir la notificació. Lloret detalla que el motiu principal és que el projecte aprovat l'any 2013 no inclou la construcció d'un pou per abastir d'aigua la urbanització però afirma que si s'hi fan altres canvis per preservar parets de pedra seca «seran benvinguts».

Els treballs s'hauran d'aturar fins que s'aporti la documentació complementària tot i que, segons Lloret, la decisió es comunicarà a la comissió jurídica d'Urbanisme que serà qui haurà de decidir si hi ha «nul·litat de ple dret» o bé és «anul·lable», un extrem que permetria que es complementés la documentació amb la informació que hi falta.

El consistori ha atès la petició d'Urbanisme que el passat mes de març li va demanar l'expedient i el va instar a adoptar les mesures necessàries si considerava que algunes de les al·legacions presentades podien ser causa de nul·litat de ple dret.

Josep Lloret, ha explicat que van demanar un informe a la secretària municipal i a l'assessor urbanístic municipal i que, tenint en compte les seves consideracions, han decidit paralitzar els treballs. El motiu principal és el tema del pou.

Lloret detalla que l'empresa promotora haurà d'aportar la documentació requerida però que tot plegat quedarà supeditat al que decideixi la comissió jurídica d'Urbanisme, a qui han enviat tota la documentació.

En aquest sentit, diu que serà aquest òrgan qui digui si hi ha causes de nul·litat de ple dret o bé és «anul·lable». En el segon cas, aportant al projecte els canvis que es demanen n'hi hauria prou. Si es declarés nul de ple dret, en canvi, «la situació es complicaria».

La petició no només la va fer Urbanisme. També ho reclamava l'entitat ecologista SOS Costa Brava, que a principis de febrer va demanar que es revisés d'ofici el projecte i el pla parcial i que s'incoés l'expedient per poder aturar els treballs.

El promotors del projecte han explicat a Diari de Girona que ahir van rebre la notificació. De moment estudiaran la situació i prefereixen no valorar-ho.

Van explicar fa setmanes que havien reduït a la meitat el nombre d'habitatges per minimitzar l'impacte ambiental, passant dels 104 previstos inicialment als 43. A més, van dir que s'ha passat de 15.000 metres quadrats de zona verda a més de 50.000. També que s'han rebaixat els 30.000 metres quadrats de sostre inicial als 19.000 i que s'ha reorganitzat tot el sector per protegir 15 quilòmetres de murs de pedra seca.