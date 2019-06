El veler de luxe Christopher fondeja a l'Escala

El veler de luxe Christopher s'ha deixat veure avui a la costa de l'Escala. Es tracta d'un sofisticat vaixell de veles construït el 2011 i dissenyat per Ron Holland Design, que ahir va fondejar davant de Sant Martí d'Empúries. Té capacitat per a 12 persones més 8 membres de la tripulació. Christopher és el veler més gran construït per la firma Pendennis i va competir a la regata de Saint Barths, al Carib.

El veler té una eslora de 46 metres i porta bandera de les Illes Caiman, territori britànic.