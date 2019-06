Arrels de Vi obre portes amb 29 cellers i cent referències

Arrels del Vi ha obert les portes avui a Sant Martí d'Empúries amb èxit de públic i cent referències de vi per tastar. Hi participen 28 cellers de la DO Empordà i un celler convidat fins demà diumenge 9 de juny.

La fira està oberta a tothom. Els assistents podran tastar més de 100 referències de vi de la DO Empordà de gamma alta, conèixer de primera mà als propietaris i enòlegs dels millors cellers empordanesos i comprar a preu de celler els vins de qualitat de la DO Empordà.

Arrels de vi complirà enguany dotze edicions. Organitzada per Dominic Abernethy, defensor del vi empordanès, i per Tess Oriol i Carlos Krauel de TOCK Projects, Arrels del Vi s'ha consolidat com l'única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic general. S'hi poden tastar o comprar vins a preus de celler.

A la fira també s'hi poden trobar Anxoves de l'Escala M. Sureda amb pa de tramuntana del Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines, així com amb els següents expositors: Formatges La Balda i Le Bolut, el "show" degustatiu d'ostres Ostrens, Oli d'oliva verge Serraferran i el Festival Castell Peralada.