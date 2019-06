Un informe europeu cataloga una platja de l'Escala d'insalubre

Un informe de l'Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) ha analitzat l'estat i qualitat de les aigües de bany (platges, rius o embassaments) a la Unió Europea. Pel que fa a l'estat espanyol, el 92,2% de les platges espanyoles presenten una qualitat de l'aigua excel·lent; un 7,3%, suficient o bona; i un 0,5%, insalubre.

Dins d'aquest 0,5% s'hi troba la platja del Rec del Molí de l'Escala. La insalubritat de les seves aigües es concentra sobretot a l'extrem sud, on es troba la desembocadura d'un canal de reg, segons ha avançat La Vanguàrdia. Però això no significa pas que la zona de bany no sigui apta.

Aquesta platja empordanesa rep una qualificació no favorable de les seves aigües des de fa tres anys. L'any 2016, l'organisme europeu acreditava la qualitat de l'aigua de la platja del Rec del Molí de «suficient».

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha manifestat, en declaracions Catalunya Ràdio, que les darreres anàlisis realitzades fa unes setmanes han donat un bon nivell de l'estat de l'aigua. Tot i això, estudiaran amb l'ACA el motiu de la contaminació puntual al rec de Molí.