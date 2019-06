Sos Costa Brava porta les obres d'urbanització a sa Guarda de Cadaqués als tribunals

Les obres d'urbanització a sa Guarda de Cadaqués han arribat als tribunals. Segons fonts de la investigació, el Jutjat d'instrucció 3 de Figueres ha obert diligències prèvies arran d'una denúncia interposada per un particular contra l'Ajuntament de la població i els promotors per delictes sobre l'ordenació del territori i prevaricació urbanística.

Les mateixes fonts indiquen que, segons aquesta denúncia, els promotors van començar les obres tot i que la moratòria aprovada per Urbanisme «suspenia les llicències de construcció i d'urbanització». A més, també acusaven l'Ajuntament «d'inactivitat i permissivitat» per no haver atès cap de les reclamacions interposades que instaven a parar els treballs i revisar la llicència concedida.

No és l'única denúncia que s'ha interposat contra aquestes obres. Segons van anunciar ahir les entitats SOS Costa Brava i Amics de la Natura de Cadaqués, també en van presentar una a la Fiscalia especialitzada en medi ambient de Girona. Una denúncia que, segons fonts judicials, la Fiscalia també ha tramitat i enviat als jutjats de Figueres.

El fiscal veu indicis de delicte i insta a encarregar una investigació a la unitat central d'investigació en Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra (especialitzada en aquests assumptes) perquè elabori un atestat per determinar si s'ha pogut cometre algun delicte a l'hora de permetre i iniciar les obres. Probablement, aquesta denúncia presentada per la Fiscalia arran de la de les entitats ecologistes s'acabarà acumulant a la investigació oberta ja al Jutjat d'instrucció 3.



Un altre front judicial

La via penal no és l'única a la qual han recorregut les entitats ecologistes. L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, ha anunciat que precisament dijous van interposar un recurs contenciós administratiu en què reclamen que es declari nul de ple dret el projecte d'urbanització de sa Guarda. De Ribot subratlla que, com a mesura cautelar, sol·liciten al jutjat que paralitzi les obres (aturades precisament des de dijous per l'equip de govern de Cadaqués) i també reclamen que s'obligui els promotors a restaurar el paratge per eliminar els treballs que s'hi han fet fins ara.

De Ribot va exposar que el motiu pel qual van interposar el recurs contenciós administratiu dijous no és «casual», sinó que és just quan acabava el termini de sis mesos que tenia l'Ajuntament per respondre a la petició que van fer les entitats ecologistes reclamant que el projecte es declarés nul de ple dret. L'advocat va criticar que des del novembre de 2018 els ecologistes han presentat set escrits de denúncies i requeriments a l'Ajuntament i quatre a la Generalitat però l'única resposta ha estat el silenci administratiu.

«A nosaltres no se'ns ha comunicat res», va dir de Ribot, que exposa així que tampoc tenen constància oficial de l'aturada de les obres que va acordar l'actual equip de govern de Cadaqués ahir. L'alcalde en funcions, Josep Lloret, va anunciar que paraven els treballs després de revisar d'ofici i a instància d'Urbanisme el polèmic projecte i detectar que la proposta aprovada del 2013 no contempla la construcció d'un pou per abastir d'aigua la urbanització.

SOS Costa Brava i Amics de la Natura de Cadaqués celebren com una «petita victòria» que s'hagin aturat les obres però han assegurat que la decisió és «insuficient» perquè només s'adopta pels problemes amb el subministrament d'aigua. De Ribot va insistir que el projecte s'ha d'anul·lar perquè és «il·legal», contravé normes urbanístiques i reclama que es desclassifiquin els terrenys per evitar que s'hi puguin acabar construint 104 habitatges. A més, consideren que és una operació de «maquillatge» de l'alcalde sortint.



Els promotors «compliran la llei»

El cap de premsa dels promotors, Xavier de Balaguer, que va estar present a la roda de premsa d'ahir convocada per SOS Costa Brava, va assegurar que compliran «la llei, com sempre» i, també, l'ordre d'aturar les obres que els van notificar dijous a la tarda.

Tot i això, afegeix que els promotors tenien permís per començar els treballs d'urbanització previs a la construcció de qualsevol edificació, ja que la llicència els hi havien concedit abans de l'aprovació de la moratòria. Per aquest motiu, ha anunciat que han posat la situació en mans d'advocats per tirar endavant una reclamació patrimonial pels «perjudicis» causats a l'empresa.

De Balaguer apunta que l'Ajuntament de Cadaqués podria haver de fer front a «indemnitzacions milionàries». En paral·lel, també ha anunciat accions legals contra membres d'Amics de la Natura de Cadaqués i SOS Costa Brava per la via penal.