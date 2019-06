Figueres culmina la transformació dels Caputxins, iniciada fa vuit anys

El convent dels Caputxins de Figueres posa punt final a vuit anys d'obres. En les últimes setmanes ha finalitzat la quarta i última fase de transformació d'aquest històric edifici del segle XVIII. Els treballs s'han centrat en l'adequació de l'accés exterior i en diverses millores a l'edifici annex al convent.

La intervenció estava projectada des del 2006, quan l'Ajuntament de Figueres va aprovar l'expedient per a la redacció del projecte i posterior execució de les obres, que es van iniciar el 2011 amb un projecte dividit en quatre fases.

Amb la quarta fase ja acabada, en total s'hi han invertit uns 4,1 milions d'euros. Aquesta darrera intervenció es va adjudicar per valor de 595.840 euros i els treballs es van iniciar l'estiu passat. La seva finalització estava prevista el passat mes de febrer.

Els treballs han consistit a habilitar una aula taller, nous banys i la reforma de sales polivalents, així com intervencions en façanes i els accessos a carrers.

Respecte als usos, s'hi ubicarà l'oficina de Promoció Econòmica, que fins ara ocupava el primer pis de l'Escola d'Hostaleria. El trasllat s'ha iniciat aquestes últimes setmanes. Amb la quarta i última fase ja acabada es dona per finalitzat el projecte de rehabilitació de l'històric edifici. Actualment, el convent dels Caputxins funciona com a auditori de mitjà format. També s'havia plantejat la possibilitat d'ubicar-hi el Conservatori de Música, una proposta que encara no s'ha desencallat. La voluntat de convertir-lo en un equipament cultural va arribar amb el primer mandat de Santi Vila (CiU) i part del finançament el va obtenir a través de l'1% cultural.

Els treballs van topar amb diversos entrebancs tant per al finançament com per troballes històries: s'hi van descobrir unes antigues pintures morals així com una bomba de la Guerra Civil.



Inaugurat el 1760

L'origen dels Caputxins a Figueres es remunta a l'any 1584. Va ser aleshores quan els frares caputxins es van establir a la ciutat, al costat de l'ermita de Sant Roc, ubicada on actualment hi ha el castell de Sant Ferran. L'ermita va ser enderrocada precisament per construir-hi la fortalesa i el convent es va traslladar a prop del nucli urbà. La construcció de l'actual edifici al carrer del Rec Arnau es va iniciar l'any 1757 amb un nou convent que també estaria dedicat a sant Roc.

Es va inaugurar com a convent el 1760 però els seus usos religiosos van ser escassos. Els frares s'hi van mantenir fins el 1835, quan van haver d'abandonar el convent amb la desamortització. Des d'aleshores l'edifici ha tingut diversos usos amb el pas dels anys, com ara caserna de la Guàrdia Civil o magatzem municipal. També va ser la seu de l'Escola Taller, un centre que acollia joves que havien acabat l'ESO i volien inserir-se en el món laboral.