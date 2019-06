Masquef vol recuperar el projecte del conservatori de música als Caputxins

L'alcalde en funcions de Figueres, Jordi Masquef, aposta per recuperar el projecte del conservatori de música al convent dels Caputxins. La iniciativa es va anunciar el 2014, però mai s'ha arribat a impulsar. En una visita a les instal·lacions de Caputxins, on ja ha finalitzat la quarta i última fase de rehabilitació de l'edifici, Masquef ha assegurat que el conservatori serà un dels objectius d'aquest proper mandat si governa. L'auditori de Caputxins acull des d'aquest dilluns les noves oficines municipals de Promoció Econòmica, fins ara a l'escola d'Hosteleria.

El cap de llista de Junts per Figueres assegura que el convent disposa d'espai suficient per acollir el centre i insisteix que a la ciutat hi manca un espai on els alumnes puguin desenvolupar la seva carrera musical. Malgrat que la ciutat no disposa de cap escola de música municipal, Masquef ha destacat l'existència de centres privats, però reconeix la necessitat d'un centre on completar els estudis.