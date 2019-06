Els Mossos detenen dos homes que intentaven entrar a habitatges a Figueres

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 6 de juny, a Figueres, dos homes de 31 i 34 anys, que intentaven entrara a robar a domicilis a ple dia. Ho van provar en dos sense èxit i en el tercer van ser enxampats després de forçar el pany.

Els detinguts, nacionalitat georgiana, i amb domicili a Santa Coloma de Gramenet, com a presumptes autors d'un robatori a interior de domicili en grau de temptativa.

Els fets van ocórrer el matí del dia 6 de juny a Figuereson, cap a les onze del matí, agents de paisà de la unitat d'investigació que participaven en un dispositiu de prevenció de robatoris a domicilis van observar dos homes que forçaven el pany de la porta d'entrada d'un edifici de l'Avinguda Marignane, però no ho aconseguien.

Posteriorment, ho van tornar a provar en un altre edifici de la mateixa avinguda i tot seguit van aconseguir forçar la porta d'entrada d'un edifici situat al carrer Jòncols.

Els agents els van interceptar i van comprovar que els dos sospitosos duien dos tornavisos de grans dimensions, una llanterna, un estoig amb diferents tornavisos, claus allen modificades i un plàstic rígid per usar com a eina per obrir portes amb el sistema de la radiografia.

Davant les evidències, van detenir-los com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.

Els detinguts, que no tenien antecedents, passaran a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres quan siguin requerits.