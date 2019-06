La clínica Santa Creu de Figueres deixa de fer el servei de parts a les seves instal·lacions. L'empresa ho atribueix a una decisió «estratègica», que ja s'està comunicant als pacients. La situació obligarà les embarassades a anar a l'hospital públic de Figueres o bé a d'altres clíniques privades de Girona perquè no n'hi ha cap altra a la ciutat preparada per atendre aquest tipus d'intervencions.

Des de la direcció del centre, consultats per Diari de Girona, no s'han concretat els detalls pels quals deixen d'oferir el servei de parts de nadons i s'insiteix que el motiu respon a una decisió «estratègica» presa per la mateixa direcció. Així, pacients i ginecòlegs hauran de trobar altres espais habilitats on poder donar a llum.

El centre ha declinat concretar a aquest mitjà la data a partir de la qual deixen d'oferir el servei de parts de nadons, així com des quan l'oferien.

La clínica Santa Creu de Figueres va ser inaugurada el gener de 1944. La va fundar el doctor Ernest Vila i Moreno (1884-1960), que procedia d'una nissaga de metges.

El centre està situat al carrer Pere III de Figueres i és l'única clínica privada que hi ha a la ciutat que oferia el servei de parts. Amb els anys s'ha anat modernitzant. A l'edifici principal se n'hi va afegir un de nou l'any 2007.

En aquesta part s'hi concentren les consultes externes, els quiròfans, sales de proves, i despatxos, entre d'altres. El centre mèdic compta amb una vintena d'especialitats actualment.

La clínica figuerenca està molt arrelada a la ciutat. Un dels serveis que ha donat històricament ha estat el de parts.



Alternativa als centres públics

Són moltes les famílies d'arreu de la comarca que han optat per donar a llum en aquesta petita clínica com a alternativa als hospitals públics. Ara, però, hauran d'estudiar altres opcions.

La clíninca també ha ofert classes de part impartides pel seu personal i les habituals proves prèvies al part. Sempre ha comptat amb un equip de ginecòlegs i un pediatra de reconegut prestigi.