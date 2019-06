Detingut a Garrigàs un conductor sense carnet i a 182 km/h per l'AP-7

Detingut a Garrigàs un conductor sense carnet i a 182 km/h per l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un jove, de 22 anys i de nacionalitat francesa, que circulava per l'AP-7 a Garrigàs a 182 km/h i sense carnet de conduir. Els fets van passar cap a dos quarts de cinc en un control de velocitat que la policia havia establert a l'autopista.

Aleshores, van detectar un turisme a gran velocitat. Els agents el van aturar i, en identificar el conductor per denunciar-lo administrativament, van comprovar que mai havia obtingut el permís de conduir. Per això, el van arrestar com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. A més, li van imposar una denúncia administrativa que li podria suposar una sanció de 500 euros i una proposta de retirada de sis punts del carnet.

El detingut, que no té antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.