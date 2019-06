Salut Empordà registra dues donacions de còrnies en 15 dies

La Fundació Salut Empordà registra dues donacions de còrnies en quinze dies. Per primer cop, ha signat un conveni de col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits i l'Hospital Clínic de Barcelona per poder facilitar la donació de còrnies en cas de defunció a l'hospital de Figueres i al centre sociosanitari Bernat Jaume. La col·laboració es va fer efectiva a finals del mes de maig i, en quinze dies, ja s'han registrat dues donacions.

Deu infermeres de dos centres de la Fundació seran les encarregades de gestionar tot aquest procés. Detecten els possibles donants, realitzen les entrevistes als familiars i efectuen les extraccions.

La directora d'Infermeria de la Fundació, Paqui Abulí, ha explicat que és un gran pas qualitatiu per a la Fundació, que amplia la col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits. «Hem de tenir en compte que el Catsalut considera que la donació és un dret i, amb aquest conveni, l'estem garantint als pacients dels nostres centres», diu la directora d'infermeria, que afegeix, en aquest sentit, que «recordem que ja participem en la donació de sang de cordó per a trasplantaments, com també fan altres hospitals».

I afegeix que, «amb aquesta col·laboració, també promocionem la donació de còrnies i contribuïm a la configuració d'un model de donació al territori». Tothom pot ser donant, dels 2 als 85 anys.