Cues de fins a cinc quilòmetres per un accident a la Jonquera

Un accident va provocar el tall al trànsit de dos carrils a l'AP-7 a la Jonquera durant una hora i cues de fins a cinc quilòmetres en sentit França. El sinistre viari es va produir poc abans de les vuit del matí, a l'altura del quilòmetre 1,5, i s'hi van veure implicats dos camions. Al lloc hi van treballar els serveis d'emergències (Mossos d'Esquadra i SEM) i no es van haver de lamentar ferits. La implicació de camions en l'accident va obligar a tallar el trànsit per poder-hi accedir els serveis d'emergència.