Detenen un conductor a l'AP-7 que circulava a 182 km/h i sense permís

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 9 de juny un home de 22 anys, de nacionalitat francesa i amb domicili a Perpinyà (França) per conduir a 182 km/h a l'AP-7 i sense carnet de conduir. Els fets van passar en un control de velocitat que les patrulles de trànsit havien establert al quilòmetre 36,5 de l'autopista AP-7, dins del terme municipal de Garrigàs. Pels volts de dos quarts de cinc de la tarda, els Mossos van detectar un turisme que circulava a 182 km/h en un tram limitat genèricament a 120 km/h. Els agents van aturar el vehicle i, en identificar el conductor per denunciar-lo administrativament, van comprovar que no havia obtingut mai el permís de conduir. Per aquest motiu el van detenir i s'enfronta a una sanció de 500 euros i la retirada de sis punts.