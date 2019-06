El festival Figueres es Mou atrau artistes de la Xina i Austràlia

La sisena edició del festival de dansa i moviment Figueres es Mou portarà a la ciutat artistes vinguts d'arreu. La plaça de l'Ajuntament, el claustre de l'institut Ramón Muntaner o el cinema Las Vegas són alguns dels escenaris que acolliran les actuacions d'artistes vinguts de Costa Rica, Anglaterra, Austràlia, Xina o Suècia, així com una desena de propostes de companyies catalanes i de la resta de l'Estat.

El Figueres es Mou, organitzat pel col·lectiu Agitart, comptarà amb una vintena de propostes artístiques que durant cinc dies ompliran la ciutat de dansa i moviment.

La programació internacional inclourà dues propostes angleses, Dramatis personae / Time Moves Slow, de Möbius Dance, i 5 Days of Falling, de Trashdollys; la peça Cowboy, de l'australià Michael Smith; des de la Xina arriba la proposta Relationships; l'espectacle suec The Feeling of Going i, per últim, l'obra guardonada Pedestres, de Costa Rica.

El gruix important de les propostes artístiques recau en les companyies catalanes i de la resta de l'Estat. De Catalunya, es podran veure un total de 10 espectacles i destaca la incorporació de nous espais i col·laboracions com la biblioteca Carles Fages de Climent o el Museu de l'Empordà, on es podrà veure un diàleg performatiu entorn a la pintora Ángeles Santos Torroella. També destaquen dues propostes circenses i la presentació del projecte Mou Jove Talent de l'Empordà, en col·laboració amb el Consell Comarcal.

Per l'altra banda, dirigits als ballarins i coreògrafs professionals, del 2 al 6 de juliol tindrà lloc la quarta edició de diversos tallers d'estiu.



Pendents del conveni

La incertesa sobre el futur de l'Agitart continua i els organitzadors confien que el nou govern els renovi el conveni per a la celebració del certamen de dansa contemporània. Segons ha explicat Roger Fernández, l'actual alcalde en funcions els ha traslladat el compromís per potenciar la cultura a la ciutat si governa, per la qual cosa es mantenen a l'expectativa del que passi a partir del 15 de juny.

L'any passat van signar conveni amb l'Ajuntament per a l'organització del festival durant dos anys (2018 i 2019). Enguany compten amb un pressupost d'uns 80.000 euros, que, segons Fernández, els ha permès organitzar un «festival digne». Reben finançament del'Ajuntament, la Diputació i altres entitats, empreses i patrocinadors.