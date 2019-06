Localitzen mitja tona de cabdells de marihuana oculta en un tràiler al Pertús

El Servei de Vigilància Duanera i els seus homòlegs francesos van descobrir a finals de la setmana passada al Pertús que un tràiler que circulava per la frontera transportava droga. Hi van comissar mitja tona de marihuana en cabdells. Al mercat negre estaria valorada en 2,5 milions.

Aquesta droga per tal de no ser detectada anava amagada entre palets que transportaven verdures. Aquest no és el primer cop que es troba droga entre palets d'hortalisses a les comarques de Girona. L'abril de l'any passat, la policia francesa va localitzar tres tones d'haixix amagades entre enciams, també a la zona del Pertús.



Aturat a França

El cas més recent es va produir la matinada de dijous a divendres, quan els funcionaris del Servei de Vigilància Duanera de la Jonquera van veure un camió sospitós i el van intentar aturar. El vehicle, amb plaques poloneses, no es va aturar en un primer moment i no va ser fins a França, a la població del Pertús, que els agents juntament amb la policia francesa duanera van aconseguir que parés.

El agents van veure que el remolc estava ple de palets amb hortalisses. Però entre aquests, hi van localitzar diverses bosses d'un quilo de cabdells de marihuana emmgatzemats al buit. La policia sospita que aquest vehicle pesant va carregar a Tarragona i que la droga anava cap a Alemanya. El xofer va acabar arrestat i la investigació ha quedat a mans de les autoritats franceses.