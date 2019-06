«El PP està en hores baixes a Catalunya. No es pot negar l'evidència i cal autocrítica»

El PP s'ha quedat sense representació a l'Ajuntament de Figueres per primera vegada des del 1983. Olmedo n'ha sigut portaveu i regidora els últims vuit anys, amb tres i dos regidors. Encapçala la llista des del 2011, però el 26-M passat no va aconseguir els vots suficients.

El PP s'ha quedat sense representació a l'Ajuntament de Figueres per primera vegada des del 1983. Olmedo n'ha sigut portaveu i regidora els últims vuit anys, amb tres i dos regidors. Encapçala la llista des del 2011, però el 26-M passat no va aconseguir els vots suficients.



Per primera vegada el PP s'ha quedat sense representació a l'Ajuntament de Figueres. Què suposa per a vostè aquests resultats?

Sap greu que la gent que va votar el PP es quedi sense representació a l'Ajuntament. Creiem que la ciutat hi ha perdut.

Es van quedar amb la meitat dels vots de les municipals del 2015. A què ho atribueix?

Potser no vam arribar prou a la gent i no s'ha valorat la feina. A més, el 26-M va baixar l'abstenció, per la qual cosa es necessitaven més vots per aconseguir un regidor i tampoc hi va ajudar que hi hagués tantes candidatures (10). Tot plegat ha sumat i ha fet que ens quedéssim a pocs vots d'entrar a l'Ajuntament.

No s'ha valorat prou la feina feta?

Jo crec que he fet una bona feina. Tot és millorable, però sempre hem treballat per Figueres. Les sigles del PP les porto amb molt d'orgull però mai hem deixat de banda la ciutat pel partit. Hem fet una bona campanya per treure el màxim possible de vots, però no ha estat possible. Teníem un bon equip, gent treballadora i experiència, però en política avui i hi ets i demà ja no.

Quins projectes us han quedat pendents?

Hi ha acords pendents dels pressupostos del 2017, 2018 i 2019 i esperem el compromís que s'acabin executant.

Les eleccions van tornar a donar majoria a Junts. Com ho valora?

Les queixes per l'estat de la ciutat no s'han traduït a l'hora de votar i els figuerencs han tornat a donar confiança als mateixos. Fins ara no han fet res i han deixat la ciutat com està.

Els mals resultats, però, no han sigut exclusius de Figueres, i en altres ciutats el PP tampoc ha aconseguit representació.

Aquest és un altre factor. Si a Catalunya el PP hagués millorat els resultats, aleshores ens plantejaríem que ha sigut un problema aïllat de Figueres. No cal que ens hi recreem, però de 478 regidors que teníem el 2011 a tot Catalunya, el 2015 es van reduir a la meitat i ara en som 67. Això és una misèria. Ens hem de plantejar què passa amb el PP a Catalunya. Està en hores baixes i no podem negar l'evidència. L'independentisme hi ha influït però hem de fer autocrítca.

Quina autocrítica fa vostè?

No hem sabut arribar prou als votants i és evident que sempre es podria haver fet millor.

Coincideix amb el seu company de partit Diego Borrego en què cal crear «urgentment» una junta local del PP a Figueres?

Aquesta junta local evidentment s'havia de fer però va quedar pendent del Congrés en àmbit provincial. Crec que no ha influït en els resultats.

I sobre la proposta de Borrego a presidir la secció local del PP?

Primer cal fer aquest congrés provincial.

Seguirà en política?

La política enganxa, m'agrada i seguiré lluitant per la ciutat. No ho faré d'una forma activa, perquè quan ets regidora t'assabentes d'allò que passa desapercebut als ciutadans.