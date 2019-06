Fem Cadaqués pendent encara de tancar acords

Qui governarà Cadaqués continua encara sent una incògnita a l'espera que es tanquin els darrers acords. L'empat a quatre regidors de Fem Cadaqués i Junts per Cadaqués, tot i que el primer va guanyar les eleccions, ha obligat a buscar suports o pactes.

La candidata de Fem Cadaqués, Pia Seriñana, va exposar la situació als veïns dimecres en un acte públic.

Segons va manifestar, ERC, amb un regidor, ha decidit quedar-se a l'oposició però els donarà el seu vot a la investidura. Amb el PSC hi han parlat però s'ha preferit no buscar acord per ser un dels partits que va donar suport al 155 i avala que hi hagi presos polítics.

Junts per Cadaqués els va fer una primera oferta però finalment les dues formacions no han arribat a cap acord.

Segons Seriñana, tot dependrà del que decideixi Assemblea per Cadaqués amb un regidor. "Sabem que Junts per Catalunya ha fet una proposta de govern a AxC i depèn del què decideixi".

Fem Cadaqués espera un govern on s'impliquin tots els regidors, l'oposició també, i que buscarà molt activament la participació ciutadana.