Canviem Figueres dona llum verd al pacte de govern a quatre

El pacte a quatre a Figueres pren força a tres dies del ple d'investidura. Canviem Figueres, amb un únic regidor, ha estat la peça clau per fer decantar la balança a favor d'un possible govern alternatiu d'esquerres. La formació tenia sobre la taula dues ofertes per formar govern, d'una banda amb Junts per Figueres i d'una altra amb ERC, PSC i Guanyem. L'assemblea de dimarts hauria donat el vistiplau a aquesta última, dinamitant les possibilitats de Jordi Masquef de mantenir l'alcaldia, segons fonts consultades.

La proposta de quadripartit ha estat liderada per ERC i el PSC, segona i tercera força amb cinc i quatre regidors respectivament, tal com va avançar Diari de Girona.

De fet, l'acord hauria estat validat per les assemblees de Canviem, Guanyem Figueres i el PSC, excepte Esquerra, que es reunia ahir a la nit. Els partits, però, ahir no donaven res per tancat. L'acord s'estaria ultimant i es preveu que avui s'acabi fent l'anunci oficial, si aquest prospera.

Canviem Figueres ha estat la peça clau en tot aquest procés. És el partit més novell i el passat 26 de maig es presentava per primera vegada a les eleccions municipals. Amb un únic regidor, s'han convertit en el partit decisiu i, de fet, va ser el primer grup amb què es va reunir Junts per Figueres passats els comicis.

Sense ells, un quadripartit no és possible per qüestions d'aritmètica, ja que ERC, PSC i Guanyem sumen deu dels onze regidors per a la majoria absoluta.

Fonts consultades per l'ACN apunten que el nom del partit ja deixa clar que es presentaven com alternativa a l'actual govern i que no seria coherent donar-los suport.

Malgrat que encara no han transcendit els punts de l'acord tot indica que els grups farien alcaldessa a la cap de llista d'ERC, Agnès Lladó, i es descartaria una alcaldia compartida.

Junts per Figueres havia ofert formar govern a Canviem, ERC i al PSC, però les converses no haurien prosperat i finalment els grups han intentant un pacte a quatre.

Els socialistes mantenen que un possible acord de govern amb Junts per Figueres hauria d'esperar a la sentència del procés, mentre que el pacte de govern alternatiu hauria estat validat per l'assemblea, segons fonts consultades.

L'acord entre ERC, PSC, Guanyem i Canviem Figueres trencaria amb onze anys de governs convergents. Figueres està governada des del 2007 per CiU, amb Santi Vila, Marta Felip i Jordi Masquef d'alcaldes. Els hereus convergents, amb la marca Junts per Figueres, es van erigir el passat 26 de maig com la llista més votada i van aconseguir vuit regidors.

La formació va rebutjar ahir fer declaracions sobre aquest possible pacte a quatre bandes que els enviaria a l'oposició. Dilluns, el cap de llista, Jordi Masquef, ja deixava entreveure que era coneixedor de les converses per prendre-li l'alcaldia.

«Pot passar qualsevol cosa», admetia Masquef amb relació a la investidura de dissabte, i subratllava que mantindrien converses fins «l'últim moment».