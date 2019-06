Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor per circuar a 222 km/h per l'AP-7, a l'altura de Figueres. El vehicle participava en una concentració de vehicles esportius, segons ha informat el cos policial. Els agents l'han interceptat aquest dijous a la tarda en el marc d'un dispositiu específic per garantir la seguretat viària i han arrestat el conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària