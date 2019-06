Els deutors de les taxes de la Marina d'Empuriabrava rebran les demandes al seu país d'origen

L'impagament de les taxes de conservació i manteniment de la marina d'Empuriabrava per part dels usuaris és una realitat contra la qual la concessionària lluita des de fa molt de temps.

A principis de juny del 2019, la Marina d'Empuriabrava suma més de 900 persones sancionades per no haver pagat les taxes corresponents. D'aquestes, un total de 490 usuaris estan demandats actualment, i la concessionària està preparant 200 expedients més. La suma del que els usuaris deuen a la concessionària ascendeix a dos milions d'euros.

Aquests processos judicials que s'aixequen a causa d'impagaments es compliquen encara més quan els domicilis dels usuaris que no paguen són de segona residència.



Suposarà una taxa superior

Aquesta situació, però, farà un tomb brusc a partir d'ara. Després de centenars de demandes i expedients oberts per aquestes casos, els jutjats i tribunals encarregats d'aquests han decidit traslladar totes les demandes als països d'origen dels usuaris.

Aquest canvi significa que els usuaris finals ja no rebran les demandes en les seves segones residències d'Empuriabrava, sinó que se'ls hi enviarà directament al seu domicili particular, sigui del país que sigui. Aquest traspàs geogràfic suposa que els documents han de passar per una sèrie de processos de traducció jurada, i per les mans de diversos procuradors, que han d'elaborar dossiers complets.

A efectes pràctics, això significa que la taxa final que haurà de pagar l'usuari demandat serà substancialment superior a la que haurien pagat en rebre els avisos al domicili d'Empuriabrava. «Posant un exemple, si un usuari havia de pagar 2.000 euros, ara haurà de pagar una factura al voltant de 10.000 euros», diu Quim Cruset, gerent de la MCS de la Marina d'Empuriabrava.

Els responsables de la Marina van informar d'aquest canvi jurídic el dijous 6 de juny al Centre Cívic d'Empuriabrava, amb la presència de representants d'empreses immobiliàries i nàutiques, que al seu torn ho hauran de comunicar als seus clients, els usuaris.

Els professionals van aprofitar la convocatòria per anunciar que, a partir d'ara, les demandes als usuaris no es faran en blocs de trenta, sinó que es faran de cinc en cinc. D'aquesta manera, s'agilitzaran tràmits, s'intentarà que els usuaris rebin la demanda després d'un any de ser emesa i, a més a més, no es col·lapsaran els jutjats de Figueres, Girona, Manresa i tots aquells als quals presenten les demandes.

Quim Cruset explicava que «els dos milions d'euros de deute és una liquiditat que seria molt necessària per a iniciar obres tan importants com l'espigó de ponent de la bocana, que actualment està molt malmès a conseqüència dels últims temporals. La seva reparació està xifrada al voltant de 600.000 euros, i està aturat per falta de pressupost».