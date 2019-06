El nou govern de Roses tindrà 10 regidors i set dedicacions exclusives

JxR, ERC i GdP de Roses van donar a conèixer ahir en un acte públic els diferents acords als quals han arribat, que inclouen el repartiment de les àrees i les dedicacions. Turisme, Urbanisme, Infraestructures i Economia quedaran en mans de Junts per Roses; Seguretat, Acció Social, Cultura, Joventut, Esports i Promoció Econòmica per a ERC; i GdP, Promoció Econòmica i Medi Ambient. Hi haurà set dedicacions exclusives i la resta seran parcials o cobraran per assistències. Montse Mindan serà alcaldessa fins al 2021 i la resta de mandat, Joan Plana.

Les tres formacions van explicar a la ciutadania en un acte al passeig de la platja de Canyelles Petites el programa de govern que s'ha acordat per als propers quatre anys, que pretén «endagar projectes ambiciosos».

Entre molts altres es planteja impulsar tots els tràmits per tal d'aprovar un nou planejament urbanístic; reobrir l'expedient de reforma del sector del front marítim entre la desembocadura de la Riera i el Port Esportiu; o garantir la continuïtat per l'activitat comercial del mercat cobert. ERC es queda àrees com Seguretat, que hauran d'abordar la problemàtica del top manta, o Cultura, mentre els regidors actuals de JxR mantenen àrees o atribucions similars.

Els futurs regidors de Junts per Roses assumiran: Montse Mindan (Turisme), Sílvia Ripoll (Urbanisme i Planejament), J. Manuel Fernández (Infraestructures, Obres i Serveis) i Marc Danés (Economia, Hisenda i Ensenyament). Excepte Fernández, la resta tindran dedicació exclusiva. De Gent del Poble la tindrà Fèlix Llorens, que assumirà Promoció Econòmica, mentre Francesc Giner portarà Medi Ambient. A ERC les àrees quedaran: Joan Plana (Seguretat Ciutadana i Govern Obert), Esther Bonaterra (Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania), Èric Ibánez (Cultura i Festes) i Verònica Medina (Joventut i Esports). Tres dels regidors d'ERC tindran dedicació exclusiva.

El futur govern inclou mesures per fomentar la participació i la transparència com facilitar la informació de Juntes de Govern i plens, o crear nous espais de participació més efectius.