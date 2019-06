Alternativa deixa en minoria el seu ex-soci Gent de Palau

El grup Alternativa x Tothom, de Palau-saverdera, no revalidarà el govern amb Gent de Palau. En un comunicat, l'agrupació d'electors, que va aconseguir dos regidors, deixarà de formar govern amb la fins ara alcaldessa Isabel Cortada, que en va aconseguir quatre, en no haver arribat a cap acord de pacte.

Segons expliquen, Gent de Palau els va presentar un esborrany de cartipàs que van modificar des d'Alternativa. Els canvis no haurien estat acceptats i haurien presentat una contraproposta "tenint en compte només els resultats electorals". Per Alternativa es tracta d'una "proposta de mínims" amb la que consideren que "no es valora la feina que AxT ha fet en el govern".

Així, han decidit passar a l'oposició per aconseguir "el millor" per Palau-saverdera amb "responsabilitat i coherència". Així doncs, Gent de Palau governarà en minoria.