Segellen el pacte a quatre a Figueres que farà alcaldessa Agnès Lladó

Que la cap de llista d'ERC a Figueres, Agnès Lladó, serà la propera alcaldessa de la ciutat ja és pràcticament un fet, després que l'assemblea del partit de dimecres donés el vistiplau al pacte a quatre amb PSC (4), Guanyem (1) i Canviem Figueres (1). Van ser els darrers a ratificar-ho amb la militància i finalment l'assemblea va donar-hi llum verd amb una majoria àmplia, segons fonts consultades. Dimarts ja ho havien fet els altres grups.

Les quatre formacions està previst que facin públic el Pacte Republicà de Progrés i Transformació per Figueres avui en una roda de premsa a les dotze. A l'acte està previst que compareguin els candidats de cada una de les formacions.

Junts per Figueres està paint que, malgrat haver guanyat les eleccions amb vuit regidors –ERC és segona força amb cinc–, no governaran. La formació no fa declaracions des que el dimarts Diari de Girona va avançar el pacte a quatre bandes per prendre l'alcaldia a Jordi Masquef. Tot i això, l'encara batlle en funcions ahir piulava: «Sempre compromès amb Figueres i amb els meus principis», en l'anunci del tancament d'un nou establiment conflictiu del carrer Sant Antoni. És l'únic pronunciament públic que ha fet des que s'han fet públiques les converses per prendre-li el govern.

Els quatre partits representen pràcticament la totalitat de l'oposició, a excepció de Cs (2), i sumen majoria absoluta amb onze dels vint-i-un regidors. Inicialment es preveia que l'anunci oficial es fes ahir dijous, però els grups haurien estat ultimant els serrells del pacte. L'anunci definitiu s'ha ajornat per a avui al migdia en una roda de premsa conjunta.

L'acord inclouria investir la republicana Agnès Lladó d'alcaldessa. Esquerra és segona força al ple amb cinc regidors, però és el grup majoritari al govern alternatiu.

Un cop segellat el pacte de quadripartit, els vuit regidors de Junts per Figueres passaran a l'oposició, malgrat ser la llista més votada. Passades les eleccions, Masquef va mantenir una ronda de contactes amb tots els partits, anunciant que buscaria un «govern ampli» però sense descartar governar en minoria. Aleshores, un possible pacte a quatre bandes entre ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres semblava impensable, malgrat sumar en termes d'aritmètica.

Dilluns, Masquef admetia que «pot passar qualsevol cosa», en ser preguntat per la investidura de dissabte, i insistia que mantindrien les convereses fins «l'últim moment». Precisament amb qui primer es va reunir va ser amb Canviem, la peça clau en tot aquest procés.

Si les converses amb Junts haguessin prosperat, la possibilitat d'un govern alternatiu hauria caigut per la pròpia aritmètica. De fet, Masquef va proposar formar govern a ERC i PSC, però segons fonts citades per l'ACN, les converses entre els diferents partits i Junts no van generar la confiança suficient. Això hauria propiciat que tant ERC com PSC moguessin fitxa per formar un govern alternatiu.

Si res es torça, demà dissabte Agnès Lladó seria investida alcaldessa amb els onze vots a favor d'Esquerra, socialistes, Guanyem i Canviem.