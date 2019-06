ERC proposa al PSC Vilafant partir-se el govern dos anys en minoria

Esquerra Republicana Vilafant (ERC) proposa a Consol Cantenys (PSC) partir el mandat en dos anys de govern socialista i dos anys de govern republicà. L'oferta, que ha estat traslladada aquesta setmana a l'alcaldable del PSC, encara no ha rebut cap resposta. Consol Cantenys prefereix no avançar res fins que s'hagi pres una decisió.

La proposta arriba després que Ciutadans s'hagi reunit també amb Cantenys i hagi mostrat la seva predisposició a entrar a governar amb el PSC. A Vilafant les eleccions van donar cinc regidors al PSC i cinc a ERC, tot i que els socialistes van ser la força més votada. Ciutadans va obtenir dos regidors i Junts per Vilafant, un.

L'alcaldable d'ERC Vilafant, Sergi Palomeras, ha explicat que tenien clar que no podien sumar amb ningú per fer llista alternativa, i per això havien decidit facilitar la investidura de Cantenys.

Però vist que semblava que podia pactar amb Ciutadans han decidit fer aquesta proposta que van traslladar dilluns a Consol Cantenys. Palomeras ha manifestat que «creiem que seria un bon acord que evitaria que Cs condicionés el mandat i que respectaria el resultat d'empat que va deixar el 26-M».Però deixa clar que no volen governar junts, sinó que seran dos governs diferents.

«Dos anys de govern del PSC en minoria i dos anys de govern en minoria d'ERC», diu el candidat d'ERC, que afegeix que «ens garantiríem el suport en els plens d'investidura i, de ben segur, que en molts punts ens entendríem com hem fet durant els darrers quatre anys». La cap de llista del PSC, Consol Cantenys, ha preferit no entrar a valorar les negociacions fins que s'hagi pres una decisió. El partit ha parlat amb totes les formacions i tindria diferents propostes sobre la taula.