Escarpanter (Junts) serà alcaldessa a Llançà amb un pacte amb el PSC

L'assemblea de Junts per Llançà va decidir ahir al vespre apostar per un pacte de govern amb el PSC, en comptes d'un govern amb ERC. La candidata de Junts, Núria Escarpanter, ja va avançar fa deu dies, tal com va publicar Diari de Girona, que deixaria en mans dels militants la decisió final i que hi havia dues propsotes. I així ho va trametre ahir a la votació, que va ser secreta i que va acabar amb un 99% de vots favorables al pacte amb PSC i un 1% d'abstencions.

ERC va guanyar amb quatre regidors, Junts en va obtenir tres, el PSC tres més, i Alternativa per Llançà, un regidor.

Els resultats van deixar sobre la taula dos possibles governs i el PSC com a peça clau. El candidat, Francesc Guisset, va sortir del govern de Guillem Cusí (ERC) aquest mandat per donar suport amb una moció de censura a Pere Vila (PdeCAT) qui no va respectar l'acord de compartir l'alcaldia. Per això, Guisset s'havia plantejat les dues possibilitats de govern.

El mateix per part de Junts, que han escoltat les propostes d'ERC que proposava un govern on també hi havia APL. Però ERC posava com a línies vermelles l'alcaldia i la presència d'APL al govern.

Finalment ahir al vespre la candidata va convocar la militància, a qui es va exposar la situació, es va debatre i es va votar. Núria Escarpanter ha deixat clar que volia que decidissin la militància per tenir el seu aval i creu que l'escollida és més avantatjosa. L'Assemblea va decidir que prefereixen governar amb el PSC.