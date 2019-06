Els nius de xoriguer en directe, a Castelló

Una càmera permet veure des de fa uns dies en directe i sense molestar els nius de xoriguer a la teulada de l'edifici de l'ajuntament de Castelló d'Empúries. Una emissió en directe des del portal municipal t'apropa a aquestes aus. De moment es pot veure com els pares els alimenten, però s'espera que properament els protagonistes siguin els pollets amb les primeres volades.

La càmera enfoca un dels tres nius de xoriguer petit que es van situar a la teulada fa uns anys en el marc d'un programa per reintroduir l'espècie en nuclis habitats. Per arribar-hi s'ha d'accedir a la part més alta de l'edifici, l'antic Palau dels Comtes i amb una escala fins a la teulada. Des d'ara, però, les càmeres permeten un control més senzill.

Al niu hi havia quatre ous, un dels quals va eclosionar el 5 de juny. Fins ara s'ha vist com els porten menjar però esperen poder veure com fan els primers vols.

El xoriguer petit és un falcó que es va extingir a Catalunya a principi dels anys 80 però actualment es compta amb una població d'unes 150 parelles.

La Generalitat va impulsar projectes de cria en captivitat i de reintroducció que ha permès anar recuperant l'espècie.

El 2014 es va decidir intentar que reproduissin en un nucli urbà i es va engegar el projecte a Castelló d'Empúries, on hi haurà l'únic nucli reproductor de Catalunya al bell mig d'un centre urbà.

En aquest moment hi ha una desena de parelles que es reprodueixen en edificis i teulats del centre històric.

El xoriguer petit també se'l pot trobar nidificant en masos aïllats, caixes-niu en pals de llum o colomars en el medi rural.

A Castelló entre 2012 i 2013 se'n van alliberar 150 joves per tal que s'anessin establint a la població i dos anys més tard al teulat de l'Ajuntament s'engegava el projecte del nucli rubà.