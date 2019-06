Pia Serinyana (Fem Cadaqués) serà alcaldessa en minoria

La candidata de Fem Cadaqués, Pia Serinyana, que va ser la llista més votada serà probablement investida demà alcaldessa sense que hagi tancat acord amb cap altra formació. Fins aquest matí s'estava a l'espera de la decisió d'Assemblea per Cadaqués-Amunt, amb Claret Daniela de candidata, que tenia propostes per formar govern de Junts per Cadaqués i Fem Cadaqués.

Fem Cadaqués va empatar a quatre regidors amb Junts per Cadaqués. La resta de partits ERC-AM, AxC i IC-CP van obtenir un regidor cadascun.

ERC, amb Josep Lloret, va decidir donar suport a la investidura de Pia Serinyana però no entrar al govern. Després que Assemblea per Cadaqués hagi optat també per no tancar cap pacte, impossibilita que Junts per Cadaqués pugui tenir una majoria que els permeti ser alternativa a FEM Cadaqués.

Fins fa unes hores s'esperava el posicionament d'AxC, clau per a formar govern. En un comunicat fet públic, AxC exposa que els militants, a través d'una Assemblea Extraordinària, han decidit "per unanimitat" treballar des de l'oposició.

"Considerem que una regidora no és suficient per formar un govern, amb les garanties suficients, per desplegar les nostres polítiques", informen.

Per tant, descarten formar govern amb Junts + PSC, ni formar govern amb FEM "perquè entenem que amb les llistes que han presentat, i amb les propostes de pactes que han formulat, no podríem corregir les mancances dels governs anteriors i és molt probable que es repeteixin els errors de les últimes legislatures".

S'abstindran facilitant que la llista més votada pugui formar govern i apunten que l'abstenció és coherent amb el discurs mantingut durant la campanya.