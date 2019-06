El Ministeri de Foment ha aprovat a la darrera reunió de la Comissió de Fars abalisar un escull conegut com Bau de la Farrera, de Roses, per millorar la seguretat de la navegació perquè s'hi han produït diversos accidents. Està situat a cent metres del litoral, entre les cales Montjo i Pelosa. La seva fondària és d'uns 70 centímetres, i no és visible, motiu que fa augmentar la seva perillositat i que ha provocat nombrosos accidents per embarrancada.