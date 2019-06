Pia Serinyana (Fem) serà alcaldessa en minoria a Cadaqués

La candidata de Fem Cadaqués, Pia Serinyana, que va ser la llista més votada, està previst que sigui investida avui alcaldessa sense que hagi tancat acord amb cap altra formació. Assemblea per Cadaqués-Amunt, amb Claret Daniela de candidata, ha decidit no pactar amb Fem Cadaqués ni tampoc amb Junts per Cadaqués i abstenir-se al ple d'investidura d'avui.

Fem Cadaqués va empatar a quatre regidors amb Junts per Cadaqués. La resta de partits ERC-AM, AxC i IC-CP van obtenir un regidor cadascun. ERC està previst que doni suport a Serinyana. Junts no suma suficients suports per formar govern alternatiu.