El quadripartit vol governar pel «canvi» i se sent legitimat

Agnès Lladó serà investida avui alcaldessa de Figueres. ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Fgueres van segeller ahir al migdia l'acord a quatre bandes que dona l'alcaldia a la cap de llista d'Esquerra, tal com havia avançat Diari de Girona. El pacte, que Lladó va qualificar d'èxit, enterra dotze anys de governs convergents a la ciutat per impulsar un «canvi». L'acord inclou fer vicealcalde el cap de llista socialista, Pere Casellas. Per a José Castellón (Guanyem) i Xavier Amiel (Canviem) es reserven competències concretes que ahir no van anunciar.

Des d'ERC, però, s'ha reconegut que la direcció del partit «no avala» l'acord. En canvi, des de la secció local es considera que Figueres es troba en una «situació d'emergència i cal un projecte de canvi». Respecte a això, l'acord sorgeix de la voluntat de canvi i per impulsar polítiques socials i de reacitivació econòmica, segons els grups.

Els caps de llista van admetre que tenen diferents «sensibilitats» però que davant les «dinàmiques negatives» dels darrers anys han decidit «sumar» i tancar un acord «programàtic» que impulsi un canvi.

Lladó va defensar que el pacte està legitimat per la majoria absoluta del ple i pels més de 7.700 vots que sumen les quatre formacions. «Després d'analitzar els resultats, vam veure que els figuerencs també havien demanat un canvi votant diferents forces polítiques», va subratllar.

La que avui es convertirà en alcaldessa de Figueres va posar sobre la taula la situació «complicada» en què és troba la ciutat. «Hi ha un 47,5% de població en risc d'exclusió social, 15,5% d'atur i 17% d'abandonament escolar», va dir.

Lladó va insistir que «l'objectiu és Figueres» però «sense oblidar la situació de país». En aquest sentit, l'acord inclou llibertat de vot en qüestions nacionals precisament per donar resposta a les diferents sensibilitats dels quatre grups. Lladó va insistir que es tracta d'un acord «històric» i que caldria remuntar-se a l'època republicana per trobar una situació similar.

D'altra banda, el socialista Pere Casellas va defensar que el partit dona «absoluta llibertat» per pactar en funció dels interessos de cada municipi. A més, va atribuir la predil·lecció per ERC i no Junts per una «major credibilitat» de la cap de llista. «Tinc confiança absoluta en ERC i en la seva líder», va subratllar Casellas.

Respecte a Guanyem, José Castellón, va destacar que «governar és l'única opció de transformar socialment la ciutat» malgrat admetre les «contradiccions que suposa un pacte «d'aquestes característiques».

Així mateix, Xavier Amiel, de Canviem Figueres, va dir que tenien «les mans lliures» per fer acords i que han pres la decisió amb la «màxima responsabilitat».