Francesc Guisset, el primer alcalde socialista

Francesc Guisset (PSC) va ser investit ahir alcalde a Llançà, el primer batlle socialista des de les primeres eleccions democràtiques, i ho va fer amb els tres vots del seu partit i els tres de Junts per Llançà, amb qui governarà els propers quatre anys. Núria Escarpanter (Junts) està previst que assumeixi l'alcaldia el juny de 2021. Durant la investidura, ERC va votar el seu candidat, Guillem Cusí, i Alternativa per Llançà no va presentar candidat.

Junts i PSC han sumat forces a Llançà, la qual cosa els ha permès evitar l'alcaldia de Guillem Cusí (ERC), que va guanyar les eleccions amb 4 dels 11 regidors. Els dos partits han arribat a un acord en virtut del qual s'han repartit l'alcaldia. El primer a governar serà Francesc Guisset.

El socialista no és nou a l'Ajuntament. Ha estat a l'oposició en diversos mandats i va formar govern amb ERC el 2015. El van expulsar del govern i va tornar-hi poc després amb PDeCAT, amb qui va fer una moció de censura als republicans. Els dos partits van decidir compartir l'alcaldia, però en el moment del relleu a Francesc Guisset, el llavors alcalde Pere Vila es va fer enrere per la situació política que estava vivint el país. Guisset va continuar al govern.

En aquesta ocasió el candidat socialista inicia el mandat, cosa que li garanteix poder exercir d'alcalde.

Guisset va destacar durant el discurs que treballarà amb «consens, concòrdia, transparència informativa» i que seguirà treballant amb tots aquells projectes que tenen en marxa, com la residència de la gent gran, la casa Marly o el nou sòl industrial.

Per la seva banda, Núria Escarpanter assumirà l'alcaldia d'aquí a dos anys. Va defensar que Junts per Llançà ha signat aquest pacte avalat per la militància en un 99% dels vots i que la signatura es fa pensant «només en el poble i en clau d'aquest i que no per això deixem de banda qui som i el que representem».

Amb l'acord de govern, va dir, «pretenem aportar la màxima estabilitat política al nostre poble».