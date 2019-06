Mindan (Junts) és alcaldessa a Roses amb els vots d'ERC i GdP

Montse Mindan (Junts per Roses) va ser investida ahir de nou alcaldessa amb els vots de Junts (4), ERC (4) i Gent del Poble Roses (GDPR) (2), en virtut del pacte, que li donen una majoria per governar. La resta de partits van votar el seu candidat: Olga Simarro (PSC), José Manuel Álvarez (Cs), Pere Gotanegra (Lliures) i Manel Escobar (PP). Montse Mindan cedirà l'alcaldia a Joan Plana (ERC) el juny de 2021. S'hi va comprometre ahir durant el discurs, en el qual es va mostrar disposada a dialogar amb tothom.

L'alcaldessa va remarcar que cap partit ha tingut una àmplia majoria. L'equip, que formen ara tres partits, va dir, governarà «sota els principis de compromís i lleialtat al full de ruta signat».

Mindan va destacar que «hem de reconèixer que Roses és una ciutat plural i diversa» i que el «rumb» definit en el pacte ha de ser «decidit però també flexible i permeable a les aportacions dels altres grups representants al plenari», així com a les conjuntures i a la capacitat de rectificar. I va recordar que deixen enrere un govern en minoria que els va obligar a dialogar i afluixar per no aturar el progrés de Roses. Mindan va acabar assenyalant que es presenta amb tres judicis pendents, un per haver donat suport a l'1-O.

Joan Plana (ERC), per la seva banda, va assenyalar que ERC «arriba al govern municipal 16 anys després de la darrera vegada, amb moltíssima més força que llavors» amb un pacte per un govern «fort, cohesionat i amb un programa ambiciós».

El cap de llista de GDPR, Fèlix Llorens, es va referir a un programa pactat pels tres grups «meditat, raonat i perfectament possible de tirar endavant» i va apostar per escoltar a tothom.

Josep M. Martínez, el número tres del PSC-amb qui ERC també va negociar-, va manifestar que els hagués agradat poder acabar formant un govern més transversal. Des del PP, Manel Escobar va demanar al nou govern que es tinguessin en compte les propostes de l'oposició. José Manuel Álvarez (Cs) va remarcar que seguiran treballant a peu de carrer escoltant els veïns i va demanar al govern que donin més suport a l'esport.

I des de Lliures Pere Gotanegra va recordar que el pacte es vertebra sobre un eix independentista i els va demanar que ho facin al voltant dels temes que poden millorar la vida de la gent.