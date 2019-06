Els Premis Arjau reconeixen la trajectòria de quatre empreses de Roses

Els impulsors del Nautic Center, dels restaurants La Llar i Die Insel i de Calçats Dari han estat guardonades amb els premis Arjau 2019. Els reconeixements, que concedeixen l'Estació Nàutica Roses-Cap de Creus i Shopping Roses, s'han atorgat per cinquè any consecutiu en el marc de la Desena Festa del Mar, que se celebra aquest cap de setmana al municipi. El Premi Arjau és un reconeixement que els empresaris de Roses concedeixen a persones vinculades al municipi, que han tingut una trajectòria exemplar i que amb la seva dedicació i entrega han ajudat a posicionar Roses com a població turística capdavantera. L'acte d'entrega es va dur a terme divendres al vespre a l'Hotel Terraza de Roses, el va presidir la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i va comptar també amb l'assistència de l'alcaldessa, Montse Mindan.