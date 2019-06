Tensió i crits abans del ple on Lladó (ERC) obté l'alcaldia de Figueres

Agnès Lladó (ERC) va ser proclamada ahir alcaldessa de Figueres en rebre els suports del PSC, Guanyem i Canviem, amb qui ha signat un acord de govern. En el ple de constitució del nou Ajuntament de Figueres, la republicana va aconseguir la majoria absoluta amb onze dels vint-i-un vots dels regidors electes, desbancant així el candidat de Junts per Figueres, Jordi Masquef, que va guanyar les eleccions municipals amb vuit regidors i que ahir va rebre només els vots del seu equip. El cap de llista de Cs, Héctor Amelló, també va presentar candidatura i va aconseguir només vots dels seus.

La nova alcaldessa va prometre un govern de «canvi i transformació» social per a Figueres, «dialogant» i «obert» a la ciutadania i a tots els grups del consistori. Lladó va recordar que a la ciutat hi ha un 47,5% de persones en risc d'exclusió social, un 15,5% d'atur i un 17% d'abandonament escolar. «Si aquestes xifres s'apliquessin a un país, estaríem parlant d'un país en recessió», va alertar i es va mostrar «convençuda» que la ciutat necessita una «transformació econòmica, urbanística i social».

Tot i les dificultats d'un pacte a quatre bandes, Lladó va subratllar que les formacions s'havien posat d'acord amb la «convicció» de donar estabilitat a Figueres i amb un govern a quatre anys. La republicana va destacar la transcendència de l'acord, que va qualificar d'històric, i és que és per primera vegada en els darrers 40 anys Figueres tindrà un alcalde republicà.

En el seu discurs d'investidura, Agnès Lladó també es va comprometre a seguir «trepitjant carrer». «Vull ser l'alcaldessa de la proximitat i la transparència, però sobretot l'alcaldessa del diàleg perquè els veïns s'involucrin en la presa de decisions», va subratllar. A més, va defensar la «legitimitat democràtica» de l'acord «republicà, de progrés i transformació» segellat divendres a quatre bandes amb PSC (4), Guanyem (1) i Canviem (1) i que trenca amb dotze anys de governs convergents.

L'alcaldessa va avançar que en els propers dies presentaran el pla de mandat davant la ciutadania i que prioritzarà el progrés econòmic, la bona gestió de la via pública, la neteja i el civisme, la seguretat, el POUM, el foment de l'ocupació, un pla d'educació, inversió social, participació dels barris i transparència.

Sobre la situació de Catalunya, Lladó va ratificar el seu compromís amb les institucions catalanes i es va postular com l'alcaldessa del «seny, el cor i la humanitat».



Masquef, líder de l'oposició

Per la seva banda, Jordi Masquef va tornar a qualificar l'acord de «pacte dels perdedors» i va acusar els quatre grups de «dinamitar» la voluntat popular dels figuerencs. Masquef va recordar que la direcció d'ERC no veu «amb bons ulls» el quadripartit, tal com va admetre la pròpia Agnès Lladó aquest divendres. «Tot s'hi val per aconseguir l'alcaldia», va etzibar. L'alcalde sortint va defensar que des de Junts han treballat per construir un govern «fort i estable» i que han actuat amb «generositat i mà estesa». Masquef passarà a liderar l'oposició amb vuit regidors.

Des del PSC, Pere Casellas, que ocuparà la figura del vicealcalde, va defensar la necessitat d'un «canvi» a Figueres per trencar amb la «inèrcia» actual. «No pretenem governar contra ningú» va dir, estenent la mà a la oposició de Junts i Cs.

Així mateix, l'únic regidor de Guanyem Figueres, José Castellón va defensar el pacte i va insistir en què «la distància entre els grups s'escurça quan parlem de projectes de ciutat». Castellón és el primer regidor d'ètnia gitana a la ciutat i en el seu discurs va posar precisament en valor els seus orígens. «Portem 600 anys a la ciutat, no som de fora, som d'aquí, però mai havíem tingut representació directa a les institucions», va recalcar.

Canviem és el quart integrant del quadripartit. El seu cap de llista, Xavier Amiel, que va presidir la mesa d'edat, va explicar que van decidir sumar-se al projecte per «revertir la imatge decadent» de Figueres en els darrers anys. Amiel es va dirigir a aquells que no van entendre el seu vot i va insistir que sempre havien dit tenir les «mans lliures» per prendre la decisió que «més convingués» a Figueres. Per contra, des de l'oposició, Cs va demanar a la nova alcaldessa que governi per a tothom «pensin el que pensin».

Els vint-i-un regidors van jurar ahir el càrrec sense referències a la república catalana. Els edils d'ERC, Guanyem, Canviem i Junts van prometre per «imperatiu legal» lleialtat al Rei, la Constitució i l'estatut d'autonomia. Quant al PSC, tres dels quatre regidors van optar per aquesta mateixa fòrmula.



Tensió i escridassada

Abans del ple de constitució, però, es van viure moments de tensió a la plaça de l'Ajuntament. Més d'un centenar de persones es van concentrar a les portes del consistori per donar suport a l'alcalde sortint i guanyador de les eleccions, Jordi Masquef, i en contra del pacte a quatre. Durant la concentració es van viure moments de tensió coincidint amb l'arribada de la futura alcaldessa Agnès Lladó i la resta de membres de les formacions del quadripartit quan alguns dels manifestants van intentar trencar el cordó policial de la Guàrdia Urbana.