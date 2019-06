Víctor Puga (PSC) aposta per buscar «complicitats» amb la resta de grups

Víctor Puga (PSC) és des d'ahir el nou alcalde de l'Escala. En aquesta ocasió té l'aval dels 10 regidors de 17 obtinguts durant les eleccions, i altres dos. El nou alcalde, però, aposta per buscar «complicitats» amb la resta de formacions i que sigui «un projecte compartit». La resta de formacions van demanar que fos sensible amb les propostes i opinions de l'oposició.

L'alcalde no necessitava suports per ser investit, però ho va ser amb els 10 vots del seu partit i els dos de Junts amb Robert Bosch al capdavant.

Els tres regidors d'ERC i el regidor de Gent de l'Escala van votar en blanc i el regidor d'En Comú l'Escala, Albert Pons, es va votar a si mateix. L'alcalde va apuntar que entre els reptes principals d'aquest mandat hi haurà l'impuls del nou pla general d'ordenació urbana o treballar per a la definició d'un nou model d'impuls turístic i cultural, entre d'altres.

Buscarà complicitat amb la resta de formacions que van coincidir a oferir col·laboració al govern en la definició dels nous projectes i en demanar-li que els escolti, tot i que tingui una àmplia majoria absoluta.