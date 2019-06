Ruta pels indrets de silenci de Maçanet de Cabrenys

Maçanet de Cabrenys ha buscat el silenci per oferir-lo als visitants. Lluny de l'estrès del dia a dia i dels sorollosos espais habituals s'ha editat una guia pionera, del silenci, amb 25 indrets marcats geogràficament.

La iniciativa s'emmarca en els projectes de promoció turística inclosos dins la nova marca la Vall Infinita. Ara s'està treballant també en una ruta dels exilis des del principi del segle XX fins avui.

«Cada dia estem immersos en la feina i en el neguit, el nerviosisme del que comporta la nostra societat, la casa, la feina i no ens parem a pensar en aquest silenci». Ho explicava l'alcaldessa a Maçanet, Mercè Bosch, que destaca la bellesa dels paratges de Maçanet, la Vall Infinita, entre el massís de les Salines i la serralada del Fau.

Els indrets s'enumeren en tres temàtiques: els punts de silenci amb «vistes espectaculars»; els immersos en boscos; i els situats a tocar de punts d'aigua. «Espais aïllats, llocs on només sents el cant d'un ocell o el soroll del riu passant entre pedres, tot això que sovint no ens parem a escoltar», diu Bosch.

S'hi pot trobar, per exemple, el pic més alt de l'Empordà, el Roc del Comptador.

En l'apartat de l'aigua, s'hi troben espais com les gorgues, entre les quals, la gorga de les Dones. «A l'estiu podreu gaudir de banys d'aigües mineromedicinals beneficioses per a la nostra pell i a l'hivern podrem gaudir de silenci o soroll d'aigua».

El bosc Encantat està situat en l'apartat de boscos. En aquest cas, es troba al GR-11 de camí cap al Suro de la Pubilla. «Amb gran quantitat d'arbres i pedres que donen la sensació d'haver-nos introduït en un bosc de follets...», s'explica. La guia inclou les coordenades de la ubicació i indicacions per a l'accés a peu, accés amb turisme o amb 4x4. També dona detalls de la dificultat classificant-la en baixa, mitjana o alta.