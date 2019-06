Sis ferits en un xoc frontal a la Jonquera que obliga a tallar la N-II

Un xoc frontal de dos turismes ha obligat a tallar l'N-II a la Jonquera al voltant de dos quarts de tres de la tarda. L'accident ha deixat sis ferits, dos de caràcter greu -un d'ells ha estat traslladat en un helicòpter medicalitzat- i quatre de menys greus. El SEM els ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona a excepció de dos afectats menys greu, que han estat atesos a l'Hospital de Figueres. Dues persones havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats.



El trànsit de camions s'ha desviat per l'AP-7. L'accident de trànsit s'ha produït a l'altura del quilòmetre 774 en sentit sud per causes que s'estan investigant.



Al lloc de l'accident hi han treballat efectius dels serveis d'emergències (SEM, Bombers i Mossos d'Esquadra).





Circulació amb congestió (Retenció): N-II | JONQUERA | Sentit Sud cap a PAS ALTERNATIU | Punt km. 774-775 | 14:44 — Trànsit N-II (@transitn2) 17 de juny de 2019