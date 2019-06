Almenys tres robatoris en cases de Colera i quatre arrestats per un d'ells

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres estan investigant almenys tres robatoris que han tingut lloc a Colera en l'última setmana. Un d'ells ja està resolt i va acabar divendres amb la detenció de quatre persones quan acabaven de robar en una casa de la població. La policia té la investigació oberta i no descarta que aquest grup estigui vinculat amb els altres dos robatoris en habitatges que van produir-se en dues cases del carrer del Mar. La investigació continua oberta ja que aquest diumenge hi va haver dues cases més violentades i assaltades pels lladres.

Entre els detinguts hi ha un home que comptava amb diverses ordres de detenció i ingrés a presó per altres robatoris. Els arrestats són tres homes d'entre 39 i 46 anys i una dona de 24 anys, tots de nacionalitat espanyola i veïns d'Olot. Estan acusats de ser els presumptes autors d'un delicte de robatori a interior de domicili.

Els fets van culminar amb la detenció, la tarda de divendres passat, en un habitatge de cala Rovellada de Colera. Cap a les set de la tarda, els Mossos van ser alertats que uns individus havien entrat en un domicili. En arribar la patrulla va comprovar que la casa tenia una finestra trencada. L'interior estava saquejat i ja no hi havia ningú. Mentre feien les comprovacions, una altra patrulla va localitzar molt a prop de la casa quatre persones, que coincidien amb els sospitosos. Es dona la circumstància que un d'ells tenia diferents ordres de detenció i ingrés a presó pendents, per diversos robatoris. En fer l'escorcoll, els agents van trobar una gran quantitat de material com canyes de pescar i material de busseig del qual els identificats no van saber explicar-ne la procedència.