Mor una dona anglesa d'uns 70 anys ofegada a Roses

Una dona d'uns 70 anys ha mort ofegada aquest dimarts al migdia en una platja de Roses. La víctima tenia nacionalitat anglesa i s'estava banyant a la platja del Salatar, a l'alçada del número 65 del passeig Marítim. Els serveis d'emergències han rebut una trucada al 112 quan faltaven tres minuts per les tres de la tarda alertant que havien tret una dona de l'aigua i estava inconscient.

Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una ambulància i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tot i que el personal del SEM li ha practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar, la dona ha mort a la platja. Es dona el cas que la platja del Salatar encara no ha activat el servei de vigilància.

Des de protecció civil, recomanen que la gent vagi a platges on ja hi hagi servei de socorrista. A més, també recomanen fer cas a les banderes (verda, groga o vermella) segons l'estat de la mar. Per últim, des de la Generalitat alerten que si mai algú veu una persona amb dificultats per sortir de l'aigua es dirigeixi al socorrista més pròxim.