El sociosanitari Bernat Jaume de Figueres estrena el jardí terapèutic

«Aplicar les bondats de la natura en la salut de les persones» és l'objectiu del nou jardí terapèutic que ahir es va inaugurar al centre sociosanitari Bernat Jaume de Figueres. L'espai s'ubica a la terrassa de la primera planta del centre i és un projecte pioner a la demarcació de Girona.

El jardí terapèutic ocupa 450 metres quadrats i ha tingut un cost de 150.000 euros, 45.500 euros dels quals provenen de donacions. La reconversió de la terrassa en jardí va començar a finals de març i ha acabat aquest juny. És un espai exterior dissenyat per a les necessitats físiques, psicològiques i socials dels usuaris del centre i perquè els ajudi a mantenir el contacte amb la realitat i els proporcioni benestar psicofísic.

A la inauguració hi va assistir l'alcaldessa i presidenta de la Fundació Salut Empordà, Agnès Lladó, en el seu primer acte públic després de la investidura. «Hem de prioritzar les persones», va destacar Lladó, qui va posar en valor la tasca dels professionals del centre. Per la seva banda, el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras, va destacar que es tracta d'un projecte «innovador» a la demarcació així com la implicació dels ciutadans a través de donacions.