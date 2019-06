Lladó defensa que no hi haurà friccions amb el PSC en els temes «nacionals»

La nova alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, manté que el pacte a quatre bandes, que va desbancar la llista més votada, tindrà llibertat de vot en els temes «nacionals» i que això no afectarà les relacions amb els seus principals socis de govern, el PSC, perquè l'acord esta «blindat».

Lladó assegura que les seves conviccions són fermes i que ella es considera «republicana, feminista i independentista». En aquest sentit, recorda que hi ha una majoria independentista al ple i que, de fet, el mateix dia de la investidura es va tornar a penjar la pancarta de suport als presos independentistes que es va retirar per ordre de la Junta Electoral durant la campanya electoral.

La decisió, assegura, es va prendre amb el suport de tots els grups al govern, i es ratificarà al ple. De fet, Lladó no descarta que s'adoptin altres accions d'aquest tipus si compten amb el suport de la majoria del plenari.

En relació a l'oposició de la direcció d'ERC al pacte, Lladó insisteix que les relacions són bones tot i que el partit no veia bé l'acord. «No em cansaré de dir-ho: nosaltres hem prioritzat les persones, garantir el benestar dels veïns davant d'una situació social que tenim a la ciutat», assegura. «Això no vol dir que renunciem a cap postulat ni cap dels principis que hem defensat», afegeix.

Pel que fa al cartipàs, l'alcaldessa diu que encara no està tancat però sí que s'ha definit com serà la nova organització. «Serà bastant diferent de la que hi havia perquè volen una organització moderna i àgil», afirma.

En aquest sentit, ha avançat que alcaldia assumirà, almenys, Promoció Econòmica, una àrea dedicada a la «nova ciutadania» i una regidoria de nova creació: Drets Civils i Feminisme. Malgrat això, diu que hi haurà algunes àrees compartides on hi haurà diversos regidors de diferents grups.

Sobre les prioritats que s'han marcat, diu que la neteja i la seguretat ocupen les primeres posicions. També la nova escola Carme Guasch o la promoció econòmica i l'ocupació. El barri de Sant Joan i el POUM seran altres de les prioritats d'aquest mandat. Amb relació al primer, Lladó celebra que per primera vegada l'Ajuntament tingui un representant d'ètnia gitana (el regidor de Guanyem Figueres, José Castellón), i reivindica que una comunitat que fa més de 600 anys que esta implantada a la ciutat hi tingui «veu».

«Al barri s'hi ha d'actuar i a tota la zona nord-oest però cal un consens entre els 21 regidors deixant de banda interessos i partidismes», assegura. «La zona ho necessita i els veïns ho estan reclamant a crits», afegeix.



Mà estesa a l'oposició

Pel que fa a les tensions amb Junts per Figueres, Lladó admet que en els darrers de dies s'han viscut episodis incòmodes però assegura que el nou govern serà «dialogant», que tindrà la mà estesa i que serà «generós» amb l'oposició. «No només volem el consens en temes com la zona oest sinó en tots els temes de ciutat», afirma.

El pacte entre les tres forces al govern suma onze regidors: ERC, amb cinc; el PSC, quatre; Guanyem , un i Canviem , un altre.