Mor als 81 anys l'exalcalde de Castelló d'Empúries, Miquel Casellas (CiU)

Mor l'exalcalde de Castelló d'Empúries Miquel Casellas Hortenis (1938-2019) a l'edat dels 81 anys. Va ser un dels primers alcaldes democràtics de Castelló i va encapçalar el govern del municipi entre el 1987 i el 1995 per CiU.

També va ser regidor de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries en el període del 1983-1987 i el 1995-1999, etapa en què va ser conseller comarcal de l'Alt Empordà.

Pagès de professió i provinent de la societat civil i dels moviments associatius, va entrar en política durant la transició, tal com explica el president del PDeCAT a la comarca, Ferran Roquer, qui en destaca la «importància» que va tenir a Castelló d'Empúries. «Va ser un alcalde que en el seu moment va marcar una època», assegura.

Miquel Casellas va arribar a l'alcaldia de Castelló l'any 1987 per un estret marge amb el PSC, de qui el separava un regidor. CiU va aconseguir cinc edils, mentre els socialistes baixaven a quatre.

Casellas va revalidar l'alcaldia quatre anys després, el 1991, amb majoria absoluta de set regidors. «No era un home de grans discursos però era proper i va donar tranquil·litat a Castelló després d'una època d'inestabilitat dels socialistes», recordar el periodista Josep Maria Bernils.

Però va perdre l'alcaldia el 1995 en empatar a quatre regidors amb el Grup Independent Municipal (GRIM). El pacte amb Xavier Sanllehí (ERC) el va deixar fora del govern.



«Tasca modernitzadora»

De la seva obra de govern, Roquer en destaca la «tasca modernitzadora» en l'àmbit dels serveis, com ara el clavegueram d'Empuriabrava, diu. Malgrat perdre l'alcaldia el 1995, va continuar com a regidor i conseller comarcal fins el 1999, quan es va apartar activament de la política. Tot i això, va continuar essent «un home de partit de l'entorn de Jordi Pujol i un convergent de tota la vida», tal com recorda Ferran Roquer.