Un accident de trànsit a l'AP-7 a Llers fa tallar dos carrils durant una hora i mitja

Un accident de trànsit a l'AP-7 a Llers ha fet tallar dos carrils en sentit Girona durant una hora i mitja.

Ha bolcat una furgoneta i segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit, hi hauria dues persones ferides de caràcter lleu.

El sinistre viari s'ha produït a l'altura del quilòmetre 21 de l'AP-7 quan faltaven pocs minuts per dos quarts de deu del matí.

Fins al punt del succés s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra, els Bombers i el SEM.

D'entrada hi hauria dues persones ferides lleus, que el SEM ha atès.

A causa de l'accident, hi ha hagut retencions a la zona, d'un quilòmetre de longitud en direcció sud. La situació s'ha donat per normalitzada en aquesta via ràpida quan passaven pocs minuts per les onze del matí.