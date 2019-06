Cop policial contra les falsificacions a la Jonquera amb 1.600 peces comissades

Cop de la Guàrdia Civil contra les falsificacions a la Jonquera amb 1.600 peces comissades.

Els agents van escorcollar tres locals on van trobar objectes copiats, sobretot peces de roba i accessoris, valorats en més de mig milió d'euros.

Amb aquestes intervencions, la Guàrdia Civil de la Comandància de Girona ha intervingut des de principi d'any 11.200 articles falsificats valorats en 1.022.000 euros.

El dispositiu policial es va fer en dos dies -el 18 i 19 de juny- i la Guàrdia Civil va comissar 1.600 peces de diverses marques comercials de prestigi. Aquestes es trobaven exposades en dos locals comercials de la Jonquera i un del barri dels Límits.

Els fets però van començar quan l'Oficina d'Anàlisi Fiscal de la Guàrdia Civil de Girona i la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil de la Jonquera van rebre diverses denúncies per part de diferents pèrits de marques de roba de prestigi. Que els asseguraven que hi havia diversos locals a la Jonquera i els Límits on hi havia objectes falsificats.

Després de comprovar la veracitat de les denúncies, van desplaçar-se fins a les botigues acompanyats dels pèrits de les marques denunciats. Van escorcollar tres locals i van trobar-hi 1.600 peces falsificades de marques de luxe com Michael Kors, Chanel, Yves Saint Laurent, entre altres. Aquests objectes estan valorats en 532.000 euros.

Els agents després dels fets van instruir les diligències corresponents, que van entregar al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.