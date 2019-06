Un ferit greu després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Port de la Selva

Un home de 44 anys va resultar ferit greu aquest dimecres pels volts d'un quart de tres de la tarda després d'estar apunt d'ofegar-se a la platja del Port de la Vall. L'home va entrar en aturada cardíaca i els efectius d'emergències el van assistir. Després, va ser traslladat per l'helicòpter medicalitzat del SEM fins a l'hospital Josep Trueta de Girona. Segons va confirmar Protecció Civil, aquesta platja no està vigilada i l'home va resultar ferit greu. En les tasques d'emergències, a banda del SEM també hi van participar membres de la Guàrdia Municipal i l'Associació de Protecció Civil local.