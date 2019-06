L'Ajuntament de Cadaqués diu que els treballs de Sa Guarda formen part de l'aturada de les obres

L'Ajuntament de Cadaqués ha garantit aquest divendres que els treballs que s'estan realitzant a la zona de Sa Guarda responen tan sols a motius de seguretat i formen part de l'aturada de les obres.

Segons ha detallat l'alcaldessa del municipi, Pia Serinyana, l'empresa està recollint el material i la maquinària de la zona, després d'aturar les obres per revisar de l'aprovació definitiva del projecte urbanístic.

Dins d'aquesta retirada, la constructora també està fent treballs per tal de mantenir tots els terrenys amb total seguretat que no hi haurà cap despreniment de terra. Per això, es podrien estar acabant alguns murs de contenció. També es tancarà un perímetre en les parcel·les. L'Ajuntament ha anunciat que els treballs duraran dues setmanes. Mentrestant, els tècnics municipals i la policia vigilen que no es facin més obres de les autoritzades.