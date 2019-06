Lladó vol revisar l'ampliació de municipi turístic de Figueres

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, vol revisar l'ampliació de zona turística a tota la ciutat que va aprovar el ple de l'Ajuntament el passat mes d'abril. La sessió va estar envoltada de polèmica i l'expedient va acabar tirant endavant malgrat la forta divisió del ple, amb onze vots a favor i deu en contra. Els grups que integren l'actual govern (ERC, PSC, la CUP i Compromís) s'hi van oposar, mentre que el PDeCAT al govern, Cs i PP van votar-hi afirmativament.

Amb el canvi de govern, però, s'estudiarà la possibilitat de revertir l'acord. Lladó defensa que faran «els tràmits necessaris valorant-ho tot». Argumenta que es treballarà amb el sector «de manera conjunta» per definir «què és vol» i que s'actuarà en conseqüència. «El que no farà aquest ajuntament serà treballar d'esquenes no només del sector, sinó a les persones que hi treballen», subratlla.

I és que el polèmic ple on es va aprovar ampliar la zona turística va anar acompanyat per la protesta d'una cinquantena de treballadors en contra de la mesura que permet als comerços obrir diumenges i festius entre Rams i Nadal. Consideraven que empitjorarien les seves condicions laborals i la conciliació familiar.



Pendents de la Generalitat

L'expedient, però, un cop aprovat es va remetre a la Generalitat perquè hi donés el vistiplau final i encara no s'hauria obtingut resposta, segons diu Lladó. «No creiem en la zona turística i així ho vàrem defensar en el plenari», insisteix l'actual alcaldessa, que obre la porta a revocar la zona turística «si el sector decideix que no ho vol».

La sol·licitud per ampliar la zona turística a tota la ciutat inclou informes favorables de la Cambra de Comerç de Girona, l'Organització de Consuimdors i Usuaris de Catalunya i l'associació Comerç Figueres, però també l'informe desfavorable de Comissions Obreres perquè considera que perjudicarà els trebaladors. La resta d'informes valoren positivament l'ampliació i creuen que donarà noves oportunitats i millor servei.

Tot i això, Lladó considera que cal treballar amb el sector conjuntament i que això inclou també els treballadors. Aleshores a l'oposició va qualificar la mesura de «nefasta». Els opositors van dubtar que la mesura generaria llocs de treball i consideraven que precaritzaria les condicions dels treballadors.

A Figueres, els comerços del centre poden obrir els festius des que el 2012 es va implantar la zona turística. Set anys després són poc els establiments que opten per obrir els diumenges.

L'ampliació de zona turística es va tirar endavant després de la petició de divuit empreses ubicades a la C-260, al sector de Vilatenim.